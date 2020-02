CrystalDiskMark prüft die Schreib- und Lesegeschwindigkeit von Festplatten, SSDs und USB-Sticks anhand von drei verschiedenen Testverfahren. Zudem informiert das Tool über Daten Datendurchsatz.Während des Geschwindigkeitstests schreibt und liest CrystalDiskMark Datenblöcke mit einer Grösse von 4 und 512 Kilobyte auf das zu untersuchende Laufwerk. Zudem berücksichtigt das Tool auch das sequentielle Schreiben von Daten.

Erste Schritte: Die Bedienung des Benchmark-Tools ist überaus einfach und erfolgt über drei Auswahlboxen. In der ersten legen Sie die Anzahl der Testläufe fest, in der zweiten definieren Sie die Grösse der verwendeten Testdatei, und in der dritten wählen Sie das zu untersuchende Laufwerk. Sind alle Einstellungen getroffen, dann starten Sie den Benchmark mit «All». Sobald der Test abgeschlossen ist, lassen sich die ermittelten Daten mit «Bearbeiten, Kopieren» in der Windows-Zwischenablage übernehmen, um sie beispielsweise in eine Textverarbeitung einzufügen und zu speichern.