Veranstaltungshinweis: Zurich Game Show

Die Zurich Game Show findet vom Freitag, 13. bis Sonntag, 15. September in der Messe Zürich statt. Es ist der grösste Event der Schweiz für Gaming, E-Sport, Digital Entertainment, Cosplay und Board Games. In sieben Hallen können Hunderte aktueller PCs, Konsolen und Games getestet werden. PCtipp ist Medienpartner der Zurich Game Show und wird den Anlass besuchen.

13 aktuelle, noch nicht im Handel erhältliche Games können angespielt werden, schreibt Zurich Game Show in einer Mitteilung. Eines der Highlights wird die von CD PROJEKT RED präsentierte Gameplay-Demo von «Cyberpunk 2077».

An E-Sport-Turnieren messen sich laut der Mitteilung die besten E-Sportler der Schweiz in der Farming Simulator League, Rainbow Six Siege, CS:GO, Tekken oder Fortnite (Fortnite Zone in der Halle 1). Ausserdem findet die Schweizer Meisterschaft in Super Smash Bros Ultimate und Splatoon 2 statt, bei der sich die Sieger auch für die jeweiligen Europameisterschaften qualifizieren.

Ausserdem gibt es einen Retro Game Corner, Swiss-Made-Spiele sowie VR- und AR-Erlebnisse zu erleben. In der Halle «GEEKS & SUPERHEROES» ist gemäss Communiqué Exklusives aus der Filmwelt zu sehen.

US-Schauspieler wie Dean Cain, Superman der 90er-Jahre, oder Jim Pirri (Friends, Days Gone und Red Dead Redemption), Steve J. Palmer (Red Dead Redemption) und Gonzalo Martin (Life is Strange 2) sowie der YouTuber Domtendo und Mario-Sprecher Charles Martinet («I'ts-a-me, Mario!») werden anwesend sein.

Das detaillierte Programm finden Sie über diesen Link.