App ausprobiert: Slowly (Briefe schreiben)

Ich erinnere mich noch, Briefe geschrieben zu haben. Als Kind und Teenager – sehr zahlreiche sogar. Und als Erwachsene, als ich Ende 2001 für einen Sprachaufenthalt in Australien war, schickte ich regelmässig welche an Freunde und Familie. Was es doch für ein schönes Gefühl war, zum Briefkasten zu gehen und darin einen Umschlag zu finden – der durch die halbe Welt gereist war. Damals war die physische Post ca. zwei Wochen unterwegs. Natürlich gab es zu der Zeit schon E-Mails – die man via Internetcafé abrief – doch das Gefühl kam nicht an jenes des physischen Papiers mit meist viel mehr Inhalt heran.

In der Corona-Krise können Sie das Gefühl aufleben lassen. Und zwar via App. Slowly zelebriert die bewusste Entschleunigung sowie Tiefgründigkeit von Texten und lässt uns Brieffreunde auf der ganzen Welt finden. Man schreibt sich virtuell Briefe und kann Briefmarken sammeln. Je weiter weg die Person lebt, desto länger ist der Brief «unterwegs». Slowly ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich.

Erste Schritte

Registrieren Sie sich, wählen Sie Ihre Lieblingsthemen und einen Avatar plus Spitznamen aus. Sie werden auf die Hausregeln aufmerksam gemacht (z.B. kein Spam oder Betteln, kein Flirten ohne Erlaubnis, kein Rassismus).

Neue Brieffreunde findet man entweder via Slowly ID oder Auto-Match. Über die manuelle Suche können Sie z.B. nach Land, Sprache oder Themen filtern. Indem Sie das Profil antippen, erfahren Sie mehr über die Person. Haben Sie einen potenziellen Brieffreund oder eine Brieffreundin gefunden, tippen Sie unten in deren Profil auf das Pluszeichen. Legen Sie los mit dem Tippen, wählen Sie eine virtuelle Briefmarke aus und weg mit dem Brief. Je nachdem, wie häufig die Person online ist, braucht es Geduld, bis eine Antwort kommt.