Billettkauf mit der SBB-App am Montagmorgen nicht möglich

Am Montagmorgen können Pendler nicht wie gewohnt ihr Billett via SBB-Mobile-App kaufen. Aufgrund einer technischen Störung erhalten sie eine Fehlermeldung, wenn sie den Kauf abschliessen möchten.

Wer die App öffnet, sieht gleich einen roten Hinweis, dass der Kauf eingeschränkt sei. Wie die SBB via Twitter schreiben, arbeite man «mit Hochdruck» an einer Lösung des Problems. Nutzer sollen ihre Tickets am Schalter oder am Automaten beziehen.

Von der technischen Störung ist allerdings nicht nur die Mobile-App betroffen, sondern auch die Desktop-Version, wie die SBB auf Anfrage mitteilen.

Inzwischen (Stand: 10:31 Uhr) sei ein Billettkauf wieder eingeschränkt möglich. «Teilweise ist ein zweiter oder dritter Versuch nötig», sagt SBB-Mediensprecher Reto Schärli auf Anfrage zu PCtipp. Die SBB entschuldigen sich bei den Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten.

Etwas unangenehm könnte dies für Pendler werden, die sich an den Kauf via App gewöhnt haben und wenig bis keine Zeit für den Ticketkauf einplanen. Alternativen sind für den Raum Zürich die ZVV-Ticket-App oder generell Applikationen wie Lezzgo oder Fairtiq, welche die von Nutzern tatsächlich zurückgelegte Strecke per GPS-Steuerung erfassen (unser ÖV-App-Vergleichstest).

