Facebook Messenger für iOS wird schneller und kleiner

Facebook hat den überarbeiteten Facebook Messenger vorgestellt, der schneller, kleiner und einfacher sein soll. Dies gilt allerdings nicht für die fast überbordenden Funktionen, die er in letzter Zeit erhielt (Videogespräche, GIFs, Standortfreigabe etc., etc.).

Doppelt so schnell geladen

Seit der Messenger-4-Version arbeitet Facebook unter dem Namen Project LightSpeed daran, den Messenger wieder schneller zu machen. Die Entwickler haben darum die iOS-App von Grund auf neu aufgebaut. Laut einer Mitteilung soll der Facebook Messenger nun doppelt so schnell geladen werden und einen Viertel seiner ursprünglichen Grösse haben – der Kerncode soll um 84 Prozent reduziert worden sein.

Die neue Version für iOS wird ab sofort und in den nächsten Wochen ausgerollt. Zwar wird die Android-Version nicht erwähnt, aber es ist davon auszugehen, dass es nicht allzu lange dauert, bis eine schnellere App-Version ebenfalls für Android-Geräte folgt.

Facebook schreibt zu den Änderungen (Originaltext in Englisch):