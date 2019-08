Firefox für Android: anmelden ohne Passwort

Neu bietet auch die Android-Version von Firefox eine Unterstützung für den Web-Authentifizierungsstandard WebAuthn. Die Web-Authentifizierungs-API (WebAuthn) ist eine vom W3C und FIDO unter Beteiligung von Google, Mozilla, Microsoft, Yubico und anderen geschriebene Spezifikation.

Für Nutzer bedeutet das, sie können sich bei Onlinediensten ohne die Eingabe eines Passworts anmelden. Stattdessen können biometrische Verfahren wie Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung genutzt werden. Alternativ kann man Sicherheitsschlüssel verwenden, die Bluetooth oder NFC unterstützen oder an den USB-Anschluss des Smartphones angeschlossen werden können.

Unternehmen wie Google, Microsoft oder Dropbox bieten Support für die Web Authentication API (WebAuthn) bereits. Der Sicherheitsstandard funktioniert bei den Browsern von Chrome, Firefox (Version 68) und Edge.

Allerdings funktioniert die Anmeldung bei einem Microsoft-Account derzeit nur mit der neusten Windows-10-Version, wie Mozilla in einem Blog-Eintrag schreibt (Englisch). So prüfen Sie, ob Sie die Anmeldung ohne Passwort nutzen können: Gehen Sie zu den Einstellungen und dann zu Windows Hello und Sicherheitsschlüssel. Bei Google-Accounts müssen zuerst die Sicherheitsschlüssel mit einem Desktop-Browser eingerichtet werden, erst danach können sie mit Firefox für Android verwendet werden.

WebAuthn kann auf Demoseiten ausprobiert werden, beispielsweise auf webauthn.io oder auf Web Authentication (WebAuthn) Credential and Login Demo.