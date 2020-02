Microsoft veröffentlicht kostenloses Office für Android

Microsoft hat Microsoft Office für Android lanciert, wie drwindows.de berichtet. Die App war einige Zeit als Beta-Version für Android und iOS zugänglich, nun ist sie offiziell und kostenlos über den Play Store (mit In-App-Käufen) verfügbar. Darin enthalten sind die Office-Programme Word, Excel und PowerPoint – allerdings in einer limitierten Version mit den wichtigsten Funktionen. Diese dürften jedoch für die meisten Nutzer genügen.

Im unteren Display-Bereich stehen die Tabs Start und Aktionen zur Verfügung sowie ein Plus-Button. Alternativ können Sie oben via Start navigieren und über eine Drop-down-Liste wählen, ob Sie ein Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokument erstellen möchten. Des Weiteren können Sie so auch PDFs bearbeiten oder teilen sowie auf Medien (Fotos) oder Notizen zugreifen.

Text in Bild umwandeln

Via Aktionen finden sich Funktionen wie Dateien übertragen, Text in Bilder umwandeln, PDF signieren oder QR-Code scannen. Nützlich ist die Bilder-in-Text-Funktion, z.B. wenn Sie eine digitale Notiz erstellen möchten.

Durch ein Tippen auf das-Zeichen öffnen Sieoder. Ein kurzer Test vonzeigte eine gute Qualität des erkannten Textes. Schwieriger wird es, wenn man handschriftliche Notizen damit fotografieren möchte, das hat in einem kurzen Test nicht funktioniert.

Allerdings kann man den fotografierten Text, so er denn gut erkannt wird, nicht direkt in ein Word- oder Excel-Dokument umwandeln. Entweder teilt man den Text oder man kopiert ihn und fügt ihn anschliessend in ein leeres Dokument (z.B. Notizen) ein.

Um sich diesen Umweg zu ersparen: Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, wählen Dokumente, dann entweder Text scannen oder Tabelle scannen. Nachdem Sie den Text fotografiert haben, tippen Sie noch auf Fertig und schon haben Sie ihn z.B. als Word-Dokument verfügbar. Die Qualität der Texterkennung liess allerdings in meinem kurzen Test etwas zu wünschen übrig.

Cloud-Speicher hinzufügen

Tippen Sie oben auf das Ordner-Symbol. Standardmässig ist Microsoft-Cloud verfügbar, wenn Sie ein (Geschäfts-)Konto haben. Um andere Cloud-Speicher hinzuzufügen, tippen Sie auf Ort hinzufügen. Zur Auswahl stehen z.B. OneDrive (persönlich und privat), Dropbox, Box, Datto Workplace, Egnyte, MyWorkDrive und mehr. Was allerdings fehlt, ist Google Drive.