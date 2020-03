Ookla lanciert Speedtest VPN für Smartphones

Wer nun im Home Office arbeitet, der sollte sicherheitshalber einen VPN-Dienst (Virtuelles Privates Netzwerk) nutzen. Damit kann man Geoblocking umgehen und seine Onlineaktivitäten verschleiern. (Was VPN ist und wie es funktioniert, wird in diesem Artikel erklärt.)

Ookla hat seit einer Weile bereits eine VPN-Funktion in seiner Speedtest-App. Nun hat das Unternehmen auch einen VPN-Speedtest lanciert, wie Ookla in einer Mitteilung schreibt (Englisch). Die Funktion Speedtest VPN findet sich in der bisherigen Speedtest-App von Ookla (Android, iOS).

Sie können Speedtest VPN in jedem Mobilfunknetz nutzen, mit dem Sie verbunden sind, die Funktion ist in allen 17 von Speedtest unterstützten Sprachen verfügbar, er ist kostenlos (bis 2 GB Daten pro Monat). Nach Angaben von Ookla werden keine Informationen im Zusammenhang mit Ihren Onlineaktivitäten gesammelt, gespeichert oder verkauft.

Hinweis: Der VPN-Dienst ist grundsätzlich kostenlos, allerdings nur bis zu 2 GB für eine gewisse Zeitspanne (am 17. März 2020: bis 18. April). Die während des Speedtests genutzten Daten werden auf Ihr kostenloses 2-GB-Limit angerechnet.

Wer mehr benötigt, braucht somit die kostenpflichtige Premium-Version (Fr. 4.90 pro Monat). Dafür erhält man unbegrenzte Datennutzung über VPN und sieht keine Werbung.

VPN-Dienst nutzen – so gehts

Um den VPN-Dienst zu nutzen, tippen Sie in der App auf den Tab VPN und danach auf den Schieberegler. Für den VPN-Speedtest tippen Sie auf den Tab Speed. Hier wird nun auch Speedtest VPN aufgelistet. Tippen Sie auf LOS. Die Resultate sehen Sie, wie bei der Ookla-Speedtest-App üblich, im Tab Ergebnisse.