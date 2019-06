Telegram: Update bringt Scam-Warnung und bessere Bots

Das aktuelle Telegram-Update (Android, iOS) auf die Version 5.7 bringt wieder einige Neuerungen mit sich. Ab sofort kann man in einem Gruppenchat etwas für Bekannte oder Schulfreunde in einer Gruppe sichtbar machen und vor Kollegen in einer anderen privat halten. Die Einstellungen werden automatisch angepasst, wenn jemand der Gruppe beitritt oder sie verlässt.

Telegram-Channel meets Gruppen-Chat: Neu können Gruppenadmins (und Entwickler) eine Diskussionsgruppe mit einem Kanal verbinden. Abonnenten sehen auf dem unteren Panel einen Link Diskutieren (Button). Jeder neue Beitrag aus dem Channel wird automatisch an die Diskussionsgruppe weitergeleitet und festgehalten. So verknüpfen Sie dies:

Neu warnt der Messenger nun vor Scam, indem Telegram ein Betrugslabel für verdächtige Konten (Scam) anzeigt:

Weitere Änderungen sind:

Sichtbarkeit Telefonnummer: In den Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen können Sie auswählen, wer Ihre Nummer sehen kann. Grundsätzlich ist es möglich, Nachrichten in privaten Chats und Gruppen zu senden, ohne die Handynummer sichtbar zu machen. Falls man das aber für jemanden ändern möchte, gibt es nun Who Can See My Number. In der deutschen Version ist es bei der Privatsphäre , Telefonnummer zu finden.

In den Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen können Sie auswählen, wer Ihre Nummer sehen kann. Grundsätzlich ist es möglich, Nachrichten in privaten Chats und Gruppen zu senden, ohne die Handynummer sichtbar zu machen. Falls man das aber für jemanden ändern möchte, gibt es nun In der deutschen Version ist es bei der , zu finden. Bots: Es ist nun leichter, Bots für Webservices zu integrieren. Damit kann man sich z.B. auf einer Homepage anmelden, wenn man via Telegram einen Link öffnet. Dies ist rein optional. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie den Blog-Eintrag (Englisch).

Nahtlose Integration von Bots mit Webdiensten Zoom © Telegram-Blog