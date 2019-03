Twitter: Prank führt zu blockiertem Account

Ein viraler Streich versucht, Twitter-Nutzer dazu zu bringen, Ihren Twitter-Geburtstag auf 2007 zu ändern. Dies führt jedoch dazu, dass Nutzer von der Plattform ausgeschlossen werden, weil Sie dann unter 13 Jahre alt sind, wie «The Verge» berichtet. Die Scherzkekse wollen Ihnen weismachen, dass man mit Umstellen des Geburtsjahrs auf 2007 ein neues Farbschema innerhalb des Twitter-Clients freischaltet. Dem ist natürlich nicht so.

Mit der Umstellung auf das Jahr 2007 sind Sie virtuell 12 Jahre alt, was für Twitter zu jung ist. Um die Plattform zu nutzen, muss man mindestens 13 Jahre alt sein. Twitter schreibt in seinen Datenschutzrichtlinie dazu:

Der Prank scheint für genug Ärger gesorgt zu haben, dass der Twitter-Support offiziell über den Streich informiert.

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 26. März 2019