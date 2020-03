Windows 10: Das kommt im nächsten Creators Update

Microsofts nächstes grosses Windows Update steht vor der Tür. Und es hat zwei Namen: Intern nennt Microsoft das Update Windows 10 2004 – weil es im Laufe des Aprils grossflächig verteilt werden sollte. Letztes Jahr wurde es dann ein Mai-Update, aber wir wollen mal nicht so sein. Offiziell lautet der Name Windows 10 20H1, also das Update von Windows 10 im ersten Halbjahr von 2020.

Aktuell ist das Creators Update bereits im Feinschliff-Status. Dass man also neue Funktionen jetzt noch über Bord kippt, ist unwahrscheinlich – wenn auch nicht unmöglich. Teilnehmer des Windows-Insider-Programms haben das Update schon erhalten. Es ist also theoretisch möglich, sich das Update jetzt schon zu holen. Wir empfehlen dies aber nur erfahrenen Usern.

Cortana/Suchfunktion

Cortana wird vom Sprachassistenten zum Administrationsassistenten befördert. Mails auf Kommando versenden, Kalendereinträge verwalten, das Starten von Meetings in Microsoft Teams oder ganz allgemein Programmstarts auf Verlangen: Das wird Cortanas neues Kernbusiness. Cortana wird auch nicht mehr fest verankert sein, sondern wird von den Redmondern zur App gemacht, deren Oberfläche nicht nur stimmlich, sondern auch per Textbefehl gesteuert werden kann. Damit lässt sich die Assistentin verschieben.

Ebenfalls neu wird eine Schnellsuchfunktion innerhalb des Suchmenüs. Wetterinfos, allgemeine News oder sonstige Informationen sollen so schneller abrufbar sein, da bereits während dem Tippen laufend Vorschläge eingeblendet werden. Darüber hinaus soll die Suchfunktion nicht mehr so viel Systemleistung absaugen.

Virtuelle Desktops

Erst kürzlich haben wir in unserem Home-Office-Guide auf die virtuellen Desktops hingewiesen. Diese bleiben weitestgehend gleich, lassen sich jedoch mit einem simplen Mausklick umbenennen. Gerade in Zeiten von Home Office und Desktop-Streaming kann damit wohl der eine oder andere Unfall vermieden werden ;-)

