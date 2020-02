Windows 10: KB4532693 löscht Daten auf dem Desktop

Kürzlich berichtete PCtipp über Probleme mit einem Windows-Update, nämlich dem Update KB4524244, das vornehmlich auf HP-Computern Probleme verursachte und letzten Endes von Microsoft zurückgezogen wurde.

Nun scheint Microsoft endgültig vom Pech verfolgt zu sein. Denn auch das am 11. Februar lancierte Update KB4532693 verursacht Probleme – und zwar nicht zu knapp. Im Microsoft Anwers Forum wurden Probleme bemängelt, die auch von PCtipp-Lesern bestätigt wurden: Offenbar wurden nach dem Reboot falsche bzw. temporäre Benutzerprofile geladen, die Probleme verursachen.

Zudem bemerkten Nutzer, dass bei ihnen Desktop-Shortcuts fehlen, ebenso Dateien, die sie auf dem Desktop abgelegt haben. Zudem wurden veränderte Einstellungen im Betriebssystem auf den Standardwert zurückgesetzt – ebenso Änderungen im Startmenü.Microsoft hat die Kenntnis dieser Probleme bestätigt, wie Bleeping Computer meldet.

Microsoft has told BleepingComputer that they are aware of the issues with the KB4532693 Update and are investigating them.



“We are aware of the issue and are investigating the situation."

— BleepingComputer (@BleepinComputer) February 13, 2020