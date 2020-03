Abo LimePass startet in der Schweiz

Wer häufig ein E-Trottinett von Lime mietet, um vom Bahnhof ins Büro und wieder zurück zu flitzen, hat nun eine neue Option: das LimePass-Abo. Nach Angaben von Lime ist es das erste Abo, das in der Mikromobilitätsbranche eingeführt wird. Laut einer Mitteilung ist das Abo allerdings nur während sieben Tagen gültig und dies nur in der Stadt, in der es gelöst wurde.

Nachdem LimePass seit Mitte Dezember 2019 bereits in den USA, Australien, Neuseeland und in Teilen Europas ausgerollt wurde, ist das neue Abo-Angebot ab sofort in Zürich und Basel verfügbar. Nutzer, die im Durchschnitt zweimal täglich ein E-Trottinett mieten, zahlen mit dem LimePass Fr. 6.99 statt Fr. 14.– für Freischaltungen, schreibt Lime in einer Mitteilung.

Hinweis: Der LimePass bietet an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unbegrenzte Scooter-Freischaltungen.

Was kostete es bisher?

Lime berechnete bisher einen festen Tarif, um ein Fahrzeug freizuschalten, und rechnet danach die Fahrzeit pro Minute ab. Letztes Jahr hatten wir hier die Preise einiger E-Trotti-Anbieter in der Schweiz verglichen. Im Sommer 2019 kostete eine 10-minütige Fahrt Zürich-Sihlcity zum Zürich HB rechnerisch Fr. 4.– (Fr. 0.30 pro Minute plus Fr. 1.– Freischaltgebühr).

Gemäss Lime-App kostet die Fahrt heute Fr. 0.45 pro Minute. Wer also von Zürich-Sihlcity zum Zürich HB fährt, würde rechnerisch Fr. 5.50 bezahlen (inkl. Freischaltgebühr). Pendler, die morgens und abends mit einem Lime-E-Trotti fahren, kämen schon auf Fr. 11.–.

Für Vielnutzer könnte sich das Abo lohnen, denn die teuren Freischaltungen werden günstiger, allerdings ist es nur während sieben Tagen gültig. Auf Nachfrage sagt Lime zu PCtipp: «Wir haben uns für den 7-Tage-Zeitraum entschieden, da es für die nötige Flexibilität sorgt. Wer den LimePass häufiger nutzen möchte, kann diesen nach Ablauf mit wenigen Klicks in der Lime-App erneut erwerben und genauso für ein paar Tage oder eine Woche pausieren, wenn man beispielsweise im Urlaub ist.»

So funktionierts: LimePass kann in der Schweiz ab sofort direkt über die Lime-App im Seitenmenü gebucht werden (Hamburger-Menü). Der LimePass wird zum Zeitpunkt des Kaufs aktiviert und gilt für sieben Tage in der Stadt, in welcher der LimePass gekauft wurde.

Google-Maps-Integration auch für Basel

Ausserdem können sich Nutzer in Basel ab sofort in Google Maps die Standorte von Lime-Trottinetts anzeigen lassen und diese auch in ihre Routenplanung einbeziehen. In Zürich ist dies bereits seit Januar möglich (PCtipp berichtete).