Swisscom gewinnt PCtipp-Support-Award

Fast 1500 PCtipp-Leserinnen und -Leser haben an der grossen Supportumfrage 2019 teilgenommen. Dabei ging es um die Frage: Welcher Telekom-Anbieter hat den besten Support? Wer ist freundlich, gut erreichbar, lösungsorientiert und kompetent?

Zur Wahl standen Provider aus der ganzen Schweiz, die sich der Kritik der PCtipp-Leserschaft stellen mussten, aber auch Lob entgegennehmen durften.

Swisscom haarscharfer Sieger

Lange sah es so aus, als müsste Dauersieger Swisscom tatsächlich die Krone abgeben. Bis zum Schluss gestaltete sich der Kampf mit Mitbewerber Sunrise eng. In drei der sieben Kategorien, nämlich der preislichen Zufriedenheit, bei der Kulanz und in Sachen Freundlichkeit des Servicekontakts musste sich die Swisscom sogar mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dennoch erreichte die Swisscom starke Noten in allen sieben Bewertungsbereichen und räumt im Gesamtergebnis den Award «Bester Support Telekom» erneut ab – mit einem einzigen Punkt Vorsprung vor Sunrise. Diese waren im letzten Jahr bereits auf dem zweiten Platz, damals noch mit vier Punkten Abstand zum Sieger.

Die Swisscom konnte die starken Leistungen des Vorjahres in allen sieben Bereichen gehalten, sechs davon konnten sogar gesteigert werden. Lediglich die Freundlichkeit des Servicekontakts beurteilte ein geringerer Anteil der Befragten als gut: 86,6 Prozent (90,3 Prozent letztes Jahr)

Für diese Gesamtleistung der Swisscom wurde das Unternehmen vom PCtipp-Chefredaktor Sascha Zäch mit einem eigens dafür angefertigten Pokal überrascht. Die Freude beim Swisscom-Vertreter Jürg Walt (Head of Residential & Business Customer) war unübersehbar.