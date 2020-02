Wingo bringt neue Angebote Fair Surf und Fair Europe

Flexibles Abo für die Schweiz und Europa

Das neue Angebot Fair Surf soll Kundinnen und Kunden ansprechen, die hauptsächlich in der Schweiz im Internet unterwegs sind – und für die Telefonie/SMS eine untergeordnete Rolle spielen. Das Abo kostet 20 Franken monatlich. Dabei sind 2 GB Daten für die Nutzung in der Schweiz und in der EU/Westeuropa inbegriffen. Jedes weitere GB (für die Nutzung in der Schweiz und in der EU/Westeuropa) bis 8 GB gibt es für 5 Franken. Maximal zahlen Kunden für die Datennutzung 50 Franken pro Monat – danach surfen sie in der Schweiz unlimitiert weiter. Telefonie und SMS/MMS sind bei Fair Surf nicht inbegriffen, können bei Bedarf im Inland aber für pauschal 1 Franken tageweise dazugekauft werden.

Das ebenfalls neue Angebot Fair Europe richtet sich an Kunden, die oft in Europa unterwegs sind und sowohl im In- als auch im Ausland alle Dienste intensiv nutzen. Für monatlich 40 Franken sind Telefonie sowie SMS/MMS im Inland und innerhalb EU/Westeuropa unlimitiert inklusive und es gibt 2 GB Daten für die Nutzung in der Schweiz und in der EU/Westeuropa. Weitere GB an mobilen Daten (für die Nutzung in der Schweiz und in der EU/Westeuropa) bis 12 GB gibt es in Datenpaketen* für je 5 Franken. Maximal zahlen Kunden 70 Franken pro Monat – danach surfen sie in der Schweiz unlimitiert weiter. Reicht die Datenmenge im Ausland nicht aus, können weitere Datenpakete hinzugekauft werden. Das aktuelle Angebot Fair Flat bleibt unverändert bestehen.



Mit der Launch-Promotion, die ab sofort startet, gibt es die Vorzüge von Fair Europe während 12 Monaten zum Preis von 40 statt 70 Franken pro Monat. Die Promotion läuft bis zum 16. März und gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden.



Weitere Infos zu den Abos: wingo.ch/de/mobile



* Die ersten 5 GB kosten je Fr. 5.–, danach ist ein weiteres Paket von sogar 5 GB für Fr. 5.– erhältlich.