Langjährige AbonnentInnen gesucht!

–

–

–

Liebe Leserin, lieber LeserDas Jahr 2020 ist für den PCtipp ein Jubiläumsjahr. Vor 25 Jahren erschien die erste eigenständige Ausgabe des PCtipp; viele kannten den PCtipp bis dahin nur als Beilage des Tages Anzeigers. Seither berichten meine KollegInnen und ich jeden Monat über neue Geräte, Programme, Computertrends und -technologien, liefern Tests sowie Kaufberatungen und beliefern Sie nicht zuletzt mit den vielen Praxistipps, für die Sie uns (hoffentlich) noch immer schätzen.Viele von Ihnen haben den PCtipp schon seit über 10 Jahren abonniert, manche von Ihnen gehören sogar zur «Leserschaft der ersten Stunde»! Darum möchte ich in der nächsten Ausgabe einige von Ihnen vorstellenam liebsten mit Bildund persönlich zu Wort kommen lassen.Bitte schreiben Sie mir via E-Maildirekt an gaby.salvisberg@pctipp.ch (bis zum 20. März). Erzählen Sie mir etwas von sich, wie zum Beispiel: Wie lange gehören Sie schon zum geschätzten Kreis der PCtipp-AbonnentInnen? Was gefällt Ihnen am PCtipp besonders? Mit welchem PC oder Betriebssystem haben Sie damals angefangen? Mit welchen Programmen gearbeitet? Tipps zu welchen Themen lesen Sie am liebsten? Oder gab es einen «nützlichsten Tipp» oder Artikel überhaupt, an den Sie sich besonders gut erinnern können?Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Zuschrift!Herzliche GrüsseIhreGaby Salvisberg