Neue Emojis kommen im Herbst

Die Einen feiern sie, die Andern finden das Gewese um sie absolut lächerlich. Die Rede ist von den Lachgesichtern, welche Emojis heissen und hauptsächlich in mobilen Messengern wie WhatsApp verwendet werden.

Ende Januar hat das Unicode Consortium nun 117 neue Exemplare bestätigt und vorgestellt. Das Highlight aus Schweizer Sicht ist ein Emoji, dass ein rotes Fondue-Caquelon mit Schweizer Kreuz zeigt.

Experten gehen nun davon aus, dass der Release der Emojis im Herbst, aller Voraussicht nach im September oder Oktober erfolgt. Grund für diese Annahme ist die Tatsache, dass bis dann die neusten Versionen der mobilen Betriebssysteme, also iOS 14 und Android 11, bereits vorgestellt wurden. Also so, wie es in den letzten Jahren auch war. Um die Emojis einzeln zu betrachten, finden Sie unsere Bildergalerie rechts.