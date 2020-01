Digitec Galaxus liefert in Zürich am gleichen Tag

Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher erhalten Ihren Onlineeinkauf bei Digitec Galaxus ab sofort noch am selben Abend, wenn Sie bis 13 Uhr bestellen. Die Same-Day-Delivery ohne Aufpreis gilt für Artikel, die im Warenlager im Aargauischen Wohlen bereit liegen. Bei den rund 2000 Produkten, die in der Digitec-Filiale im Zürcher Technopark vorrätig sind, reiche gar eine Bestellung bis 15 Uhr.

Ein SMS informiert die Kunden über das Zeitfenster der Lieferung. Über das Smartphoone kann der Kunde direkt mit dem Fahrer kommunizieren, sein Zeitfenster anpassen und den letzten Abschnitt live verfolgen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Onlinehändler nennt die neue Option «Blitzlieferung». «Wenn die Blitzlieferung bei den Kunden gut ankommt, werden wir diese Dienstleistung auch in weiteren Städten anbieten» wird Johannes Cramer, COO von Digitec Galaxus, zitiert.

Unverpackte Lieferung mit E-Kleinfahrzeugen

Für die Lieferung ist die Post-Tochtergesellschaft notime zuständig, ein auf Same-Day und zeitfenstergenaue Zustellung spezialisiertes Zürcher Technologieunternehmen. Notime stellt in einem Pilotversuch die Bestellungen beim Onlinehändler nur in Originalverpackung (ohne Adressetikette, Karton oder Füllmaterial) zu. Zur Identifikation eines Artikels wird ein Barcode oder eine Seriennummer verwendet, die im System mit dem Empfänger verknüpft ist. Die Lieferung erfolgt zwischen 18:30 und 22 Uhr. Wie die Post in einem Blog-Eintrag schreibt, werden die Päckli mit CO2-neutralen E-Kleinfahrzeugen (Lastenrädern, Lastendreirädern) transportiert.