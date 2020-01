Einfluss von Social Media auf Meinungsbildung in der Schweiz überschaubar

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) hat mit dem Medienmonitor Schweiz 2018 erneut die Leistungen der Medien für die Meinungsbildung in der Schweiz analysiert. Bei der jährlichen Studie wurde erstmals auch der Einfluss von Social Media auf die Meinungsbildung hochgerechnet.

Im Bericht kommt das Bakom zum Schluss, dass es aufgrund der Resultate keine dringenden Alarmzeichen dafür gebe, dass soziale Netzwerke – Faebook, YouTube, Insta oder Twitter – «auf absehbare Zeit die Meinungsmachtstrukturen und damit das Mediensystem grundlegend in Frage stellen würden».

Der Einfluss von Social Media auf die Meinungsbildung in der Schweiz ist im Vergleich zu anderen Medien wie TV, Radio, Online und Print gesamtschweizerisch noch überschaubar ist (11 %). Im Vergleich zum Vorjahr hat der Wert gar um einen Prozentpunkt abgenommen (2017: 12 %).

Etwas anders sieht es in der Französichen Schweiz aus, da besetzen Social Media immerhin 16 % der sprachregionalen Meinungsmacht und haben somit mehr Einfluss als Onlinemedien (14 %) und nur minimal weniger als Print (18 %). In der Italienischen Schweiz sind Social Media mit 13 % Einfluss am schwächsten und wurden 2018 von Online überholt.

Facebook und YouTube liegen schweizweit beinahe gleichauf (Platz 4 und 5) und liegen hinter «20 Minuten», SRF 1 und Radio SRF 1. Instagram positioniert sich auf Platz 10.