Schweizer googeln vermehrt «Hitzewelle», «Sonnencrème» und «Sonnenbrand»

Ob willkommen oder nicht: Die Hitze kam diese Woche in die Schweiz, um zu bleiben. Kein Wunder, googeln Herr und Frau Schweizer häufig nach «Hitzewelle». Google Trends zeigt, wo man in der Schweiz am häufigsten Hilfe bei Sonnenbrand sucht.

Suchbegriffe «Hitze» und «Hitzewelle» im Vergleich

Das Interesse hat sich in den letzten Tagen unterschiedlich entwickelt; der Suchbegriff «Hitze» ist deutlich populärer geworden.

Suchbegriffe «Ventilator»

Das Interesse an Ventilatoren nahm in der letzten Woche verständlicherweise markant zu.

Wo hat es noch Platz, um zu «sünnele»?

Wo suchen die meisten Leute Kühlung? Diese Wasserquellen stehen hoch im Kurs:

Suchtrend Flüsse:

Aare Rhein Rhone Limmat Reuss

(Suchzeitraum: Schweiz, letzte 30 Tage)



Suchtrend Seen:

Bodensee Zürichsee Genfersee Vierwaldstättersee Thunersee

(Suchzeitraum: Schweiz, letzte 30 Tage)



Vergleich der Suchbegriffe «Sonnencrème» und «Sonnenbrand»

Was war zuerst, der Sonnenbrand oder die Suche nach dem Begriff? Laut Google Trends sind die Google-Suchanfragen «Sonnenbrand» und «Sonnencrème» hierzulande eng verbandelt. Es könnte also sein, dass vor allem nach Sonnencrème gesucht wird, wenn man den Sonnenbrand bereits hat. Hier gehts zur Grafik (letzte 30 Tage).

Übrigens zeigt ein Ranking, welche Kantone am häufigsten danach suchen.



Schwyz Appenzell Ausserrhoden Graubünden

Google Trends zeigt aktuelle Suchbegriffe anhand aggregierter und anonymisierter Suchanfrage-Daten.