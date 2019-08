Wann sind E-Trottis in der Schweiz zugelassen?

Viele Schweizer Onlinehändler haben diverse E-Trottinett-Modelle im Angebot, beispielsweise von Segway, Razor, VMAX oder Xiaomi. Stichproben zeigen: Die meisten sind aber gar nicht für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen, sondern dürfen nur auf «privaten Wegen und Plätzen» genutzt werden. Eine eigentliche Zulassung gibt es zwar nicht, aber gesetzlich ist es so, dass E-Scooter in die Kategorie Leicht-Motorfahrräder eingeordnet werden. Das bedeutet z.B.: Das Trottoir ist tabu – die Benutzung von Velowegen ist zwingend, so will es das Gesetz.

Die hiesigen Onlinehändler weisen in der Regel in der Beschreibung darauf hin, dass man nicht auf öffentlichen Strassen fahren darf. Schauen Sie deshalb vor einem Kauf genau hin.

Denn wenn man sich ein solches Gefährt kauft und damit auf der Strasse fährt, riskiert man eine Busse. Ausserdem droht auch eine Verzeigung wegen Lenken eines Fahrzeugs ohne vorgeschriebene Haftpflichtversicherung sowie Lenken eines Motorfahrzeugs ohne Fahrausweis.

