Crosscall präsentiert drei neue Smartphones und ein Outdoor-Tablet

Crosscall präsentierte am Mittwoch, 5. Februar, in Paris drei neue Smartphones und ein Outdoor-Tablet: die Core-Produkte-Familie, bestehend aus dem Core-M4, dessen abgespeckter Variante Core-M4 Go, dem Core-X4 sowie dem Outdoor-Tablet Core-T4. Auf sämtliche Geräte aus der Core-Reihe gewährt Crosscall drei Jahre Garantie. Alle kommen mit X-Link-Charging-Funktion (für magnetisches und kabelloses Aufladen per X-Docking-System) und sind nach IP68 wasser- und staubdicht sowie Militärstandard-zertifiziert.

Core-X4

Crosscalls aktuelles Spitzenmodell, das Core-X4, setzt besonders auf langlebige Komponenten. Es kommt im 18:9-Format (5,45-Zoll) und werkseitig wurde ein Snapdragon-SDM-450-Prozessor von Qualcomm verbaut. Gemäss Hersteller hat das X4 eine Akkulaufzeit von 29 Stunden.





Das Core-X4 wird in der Schweiz für Fr. 479.- (UVP) erhältlich sein. Erfahren Sie mehr über das Outdoor-Smartphone des französischen Herstellers in unserem Hands-on.



Core-M4

Etwas kleiner kommt das Core-M4 daher, nämlich mit einem 5-Zoll-Display (18:9-Verhältnis). Es ist nicht nur kleiner, sondern auch leichter als die anderen Smartphones der Produktreihe. Es soll sich einhändig bedienen lassen und in die Hosentasche passen.



Werkseitig wurde ein 215-Prozessor von Qualcomm und 2/32 GB Arbeitsspeicher. Auch M4 bietet Dual-SIM, um privates vom geschäftlichen zu trennen. Der Akku übersteht laut Hersteller einen Tag «intensiver Nutzung mühelos». Das Betriebssystem ist wie beim Core-X4 Android 9.



Das M4 wurde speziell für Unternehmen entwickelt und erfüllt Funktionen wie Zero-Touch, Kompatibilität mit den wichtigsten EMM-Akteuren (Enterprise Mobile Management).



Das Core-M4 wird in der Schweiz für Fr. 319.- (UVP) erhältlich sein.

