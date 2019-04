Faltbares iPhone: Blogger stellt Gerätekonzept vor

Blogger Antonio De Rosa ist bekanntlich auch Designer aus Leidenschaft, bekannt für mehr oder weniger zutreffende Prognosen bezüglich dem Aussehen zukünftiger Smartphones auf seinem Blog. Nun hat der Italiener wieder von sich reden gemacht – er hat ein Design entworfen, wie ein Falt-Handy aus Cupertinischer Mache aussehen könnte – oder gar sollte.

Vorbild war Samsungs Galaxy Fold, dessen Schwächen De Rosa in seinem Design allerdings umgangen hat. Ob Apple sich an dem Entwurf ein Beispiel nimmt? Immerhin haben die Kalifornier bereits Patente für Faltmechanismen angemeldet, man darf also gespannt sein. De Rosas Designideen (sowie das witzige Video) wollen wir Ihnen nicht vorenthalten – uns gefällts jedenfalls.