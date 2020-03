Fitbit stellt den Fitness- und Gesundheitstracker Charge 4 vor

Fitbit hat am Dienstagnachmittag sein neustes Wearable lanciert, den Fitbit Charge 4. Der neue Fitness- und Gesundheitstracker hat laut Hersteller die bisher anspruchsvollste Kombination von Sensoren und Funktionen in der gesamten Fitbit-Range im Gepäck. Darunter sind integriertes GPS und Spotify Connect, wie Fitbit in einer Mitteilung schreibt.

Der Charge 4 ist der erste Tracker, der das Musikhören über Spotify ermöglicht, zudem bietet er Fitbit Pay. Hinzu kommen Benachrichtigungen zu Anrufen, Textnachrichten, Kalender-Veranstaltungen und App-Benachrichtigungen. Auf Android soll man direkt via Tracker von unterwegs antworten können. Die Akkulaufzeit des Charge 4 beträgt laut Hersteller «im Dauerbetrieb» sieben Tage. Ohne Testgerät können wir dies derzeit nicht überprüfen.

Schlaffunktionen: SpO2-Sensor und intelligenter Wecker

Des Weiteren bietet der neuste Fitnesstracker sämtliche Fitbit-Schlaffunktionen. Der intelligente Wecker war bislang nur auf Fitbit-Smartwatches verfügbar, doch nun ist er mit dem Charge 4 erhältlich.

Das KI-Feature hilft dem Nutzer zum optimalen Zeitpunkt, damit er sich beim Aufstehen möglichst erfrischt fühlt. Nebst Sleep Score kommt der Charge 4 mit einem SpO2-Sensor. Der SpO2-Sensor misst die voraussichtliche Sauerstoffabweichung im Blut, was auf Atemaussetzer während des Schlafs schliessen lässt.

Des Weiteren bietet das Wearable SmartTrack, das automatische Tracking von Trainingseinheiten, sowie Cardio-Fitness-Level & Score, die zurückgelegten Etagen, Erinnerungsfunktionen, Zyklustracking für Frauen, das Tracken der Ernährung, der Gewichtsentwicklung wie auch die Unterstützung der weltweit 30 Millionen Mitglieder umfassenden Community.

