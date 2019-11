Gigaset zeigt sein neues Flaggschiff GS290

Das Gigaset GS290 soll als Nachfolger des GS280 noch im November in Weiss und Grau auf den Markt kommen. Das Flaggschiff der Traditionsmarke soll 299 Franken kosten. Es ist das mittlerweile vierte Modell von Gigaset, das in Bocholt gefertigt wird.

Das 6,3-Zoll-IPS-Display hat eine Auflösung von 2340×1080 Bildpunkten und eine tropfenförmige Notch für die 16-Megapixel-Frontkamera. Die rückwärtige Kamera bietet eine Hauptlinse mit 16 Megapixel und eine weitere mit 2 Megapixel für Bokeh-Effekte.

Die weitere Ausstattung umfasst einen MediaTek Helio P23 Prozessor, einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, 4 GB RAM und 64 GB Datenspeicher, der per MicroSD-Karte um 256 GB erweitert werden kann. Der mit 4700 mAh üppig dimensionierte Akku hat auch eine Powerbank-Funktion und kann erstmals bei einem Gigaset-Smartphone drahtlos geladen werden. Mit NFC eignet sich das GS290 auch zum drahtlosen Zahlen über Google Pay.

Neben der 24-Monate-Herstellergarantie auf das Gerät und den Akku gibt Gigaset zusätzlich drei Monate Garantie auf Display- und Feuchtigkeitsschäden. Fällt das Gerät in eine Pfütze, wird es vom Kundenservice in Bocholt innerhalb eines Tages kostenlos repariert. Zudem bietet Gigaset in Kooperation mit dem Partner «Phone Service Center» in aktuell fünf Grossstädten Sofortreparaturen an.