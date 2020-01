Google Home: Bugfix für fehlerhaftes Update verfügbar

Die Google-Home-Smart-Speaker werden regelmässig mit Updates versorgt, auch die smarten Lautsprecher der ersten Generation. (Hier gehts zum PCtipp-Test des Google Home und Mini.) Das jüngste Update sorgte jedoch wieder für Ärger bei einigen Nutzern.

Bei mehreren Anwendern wurden die Smart-Home-Speaker nach dem Update unbenutzbar, schreibt «GoogleWatchBlog». Demnach beschreiben User, dass die LED orange leuchten und blinken. Die meisten Betroffenen scheinen im Google-Home-Vorschauprogramm zu sein, das es Usern ermöglicht, frühe Firmware-Versionen zu testen.

Ein Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen klappte bei manchen, bei anderen führte dies nicht zum erhofften Ergebnis. Falls Sie auch betroffen sind, geht es hier zum Google-Support-Thread. Google schreibt dort, man sei sich des Problems bewusst und arbeite an einer raschen Lösung.

«We're aware of a problem affecting a very small number of Google Home devices, the team is working quickly to identify and fix the issue. Our Community Specialists will be reaching out to customers via private messaging shortly.»