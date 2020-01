HP-Tintenabo: Druckerpatronen werden nach Kündigung gesperrt

Bereits seit längerer Zeit bietet HP den Service «Instant Ink» an. Kundinnen und Kunden des Unternehmens erhalten damit die Möglichkeit, eine festgelegte monatliche Seitenzahl zum Fixpreis zu bedrucken – egal ob in Farbe oder in Schwarz-Weiss. Die Anzahl bedruckbarer Seiten wird in einem Abo-Vertrag definiert. Die Optionen reichen von einem Plan fürs gelegentliche Drucken (50 Seiten pro Monat) bis zu einem Abo für den Büroalltag (700 Seiten pro Monat). Um den Dienst zu nutzen, braucht man lediglich einen «Instant Ink»-kompatiblen Drucker.

Last month I canceled a random charge for $4.99 per month from HP called "InstantInk". Wasn't sure what it was for. I've had it for over a year but had no idea what it did.



I just found out what it did pic.twitter.com/lsFLDR5grv

— Ryan Sullivan (@ryandonsullivan) 17. Januar 2020