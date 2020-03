Huawei lanciert P40 Lite

Am 26. März wird Huawei in Paris wie gehabt das neue Top-Phone vorstellen, das P40. Das hat Richard Yu anlässlich der Keynote zum neuen Falt-Smartphone angekündigt. Traditionell einige Wochen vorher stellen die Chinesen nun die abgespeckte Midrange-Version des P40 vor, das P40 Lite. Aktuell wurde das Telefon nur für den spanischen Markt angekündigt, allerdings ist es wahrscheinlich, dass es auch in anderen europäischen Ländern zu haben sein wird, vor allem, da das Mate Xs, die zweite Generation der faltbaren Huawei-Smartphones, auch als global erscheinendes Phone promoted wurde.

Das P40 Lite verfügt über einen 6,4-Zoll-LCD-Bildschirm, der mit 2310 × 1080 Pixeln auflöst. Das Gerät wird mit einem Kirin 810 betrieben und kommt bereits ab Werk mit Android 10 und EMUI 11, allerdings ohne Google-Dienste, was nicht weiter überrascht. Überraschend hingegen ist der Speicher: 8 GB RAM und 128 GB Speicher sind sehr grosszügig für ein Midrange-Phone, das – hinsichtlich der Preisankündigung von 299 Euro – später wohl auch im Preisbereich von 300 Franken angesiedelt sein wird.



Die Rückseite wurde mit vier Linsen bestückt, einem 48-Mpx-Weitwinkel, einem 8-Mpx-Ultraweitwinkel, einer 2-Mpx-ToF- und einer 2-Mpx-Makrolinse. An der Front gibts ebenfalls eine Weitwinkelkamera mit 16-Megapixel-Auflösung. Der 4200-mAh-Akku wird mit dem beigelegten Netzteil (40 Watt) aufgeladen. Zudem werden die Schnittstellen Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 und USB-C (zum Laden) unterstützt.



Wie bereits angekündigt, beträgt der Preis 299 Euro. Wann das Gerät in der Schweiz zu haben sein und was es kosten wird, ist bis anhin noch nicht bekannt.