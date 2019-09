Huawei Mate 30: Reichts für den Schweiz-Start noch 2019?

Ein Android-Smartphone ohne Google-Apps ist fast wie ein Auto ohne Benzin. Eigentlich nicht zu benutzen. Genauso verhält es sich bei Huaweis neuer Topmodell-Serie Mate 30, bei der kein Google-Dienst vorinstalliert ist. PCtipp war beim Launch-Event in München dabei.

Zuerst zur Sachlage: Smartphone-Hersteller Huawei hat heute in München vier neue Top-Smartphones der Weltöffentlichkeit präsentiert. Allen voran das Spitzenmodell Mate 30 Pro, das, soviel vorweg, über ein neues innovatives Design, extrem leistungsstarke Komponenten inklusive 5G-Modem-Funktionalität und eine hohe Akkulaufzeit verfügen soll. Kurzum eine durchaus beeindruckende Kampfansage an die Konkurrenz, mit der sich der chinesische Hersteller seine technologische Pole-Position bei aktuellen Smartphones wohl nur schwer streitig machen liesse. Und dennoch wackelt das gesamte Huawei-Konstrukt – zumindest für Europa und grosse Teile der Welt. Warum? Weil es per US-Regierungs-Dekret dem Hersteller Huawei untersagt ist, auf seinen neuen Smartphones, und dazu zählt die gesamte Mate-30-Reihe, Google-Dienste vorzuinstallieren. Das spielt, und das ist auch die Ausnahme, für Festland-China keine Rolle, da dort keine Google-Apps auf Huawei-Handys zu finden sind, wohl aber, wie gesagt, für den Rest der Welt. Also auch für die Schweiz.

