Huawei P40: Verfolgen Sie den Launch im Livestream

Normalerweise finden die Keynotes der grossen Namen in der Mobilfunkbranche in Pomp und Gloria in den Metropolen dieser Welt statt – mit Hunderten von Zuschauern. Das Coronavirus zwingt aber auch die Mobilbranche zum Umdenken. Deswegen finden die Keynotes nun über Livestreams im Internet statt. Seien Sie live dabei, wenn Richard Yu, der CEO der Huawei Consumer Business Group, die neuen Geräte präsentiert. Am 26. März 2020 um 14 Uhr MEZ. Reicht es Ihnen zeitlich nicht, werden Sie, wie üblich, von PCtipp über die wichtigsten Eckdaten und über den ersten Eindruck der Geräte informiert.