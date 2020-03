iOS 13.4: Neues Feature für besseres Tippen kommt

Beim Rollout von iOS 13 gab es viele neue, nützliche Features. Eine Kleinigkeit aber verschwand, wie bald einmal auffiel: die kleine Lupe für Änderungen in Texten, also z.B. Nachrichten oder URLs im Browser. Der Wegfall dieser Lupe machte sich bemerkbar, wenn man irgendwo einen Tippfehler entdeckte und in nervenaufreibender Friemelarbeit versuchte, den Cursor genau an die Stelle zu hieven, an der die Korrektur notwendig war.

Wie das Portal 9to5Mac nun feststellte, kommt Apple diesem Problem mit dem Update 13.4 bei. Es gibt – zumindest in der Beta – eine Cursor-Vorschau. Man legt den Finger an der Position des Cursors aufs Display und kann dann zu der Stelle fahren, an der man den Cursor gerne haben möchte. Die Vorschau zeigt dann an, wo der aktuelle Einfügepunkt wäre. Dies lässt sich also so noch korrigieren, bevor der Cursor nachrückt. Hebt man den Finger dann vom Display, erscheint der Cursor am neuen Ort.

iOS 13.4b3 includes text editing improvements. You can now immediately tap anywhere in the Safari URL bar to put the cursor there. pic.twitter.com/rdhgXYiR67 — Benjamin Mayo (@bzamayo) February 26, 2020

Des Weiteren soll nun die angekündigte iCloud-Ordnerfreigabe kommen, und die hauseigene E-Mail-App soll in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Features auf den neusten Stand gebracht werden. Zudem soll das Feature CarKey kommen. Dieses soll es ermöglichen, mittels iPhone oder Apple Watch über NFC das Auto aufzuschliessen. Zu hoffen ist, dass Apple die Änderungen in der Beta auch in der finalen Version so belässt.