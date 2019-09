Kostenlose DynDNS-Dienste für den Fernzugriff

Wer sensible Dateien lieber sicher im eigenen Netzwerk verwahrt, anstatt diese in die Cloud zu verlagern, muss nicht zwangsläufig auf den Fernzugriff verzichten. Mittels DynDNS-Diensten kann auch von aussen auf das heimische Netzwerk zugegriffen werden. So lassen sich bei Bedarf etwa Dokumente aus dem HomeOffice auch von unterwegs abrufen oder Inhalte auf das heimische NAS verfrachten.

DynDNS-Dienste (Dynamic Domain Name Service, DDNS) weisen dem eigenen Router oder Webserver eine feste Domainadressen zu. Diese Adresse ist erforderlich, weil Internetanbieter den Geräten beim Verbindungsaufbau eine neue IP-Adresse zuweisen. Dadurch ändert sich die öffentliche IP-Adresse ständig.

Dynamisches DNS: Kostenlose Alternativen für DynDNS.org Der kostenlose DDNS-Dienst von Dynu beinhaltet sowohl Top-Level-Domains (mit Ihrer eigenen Domain) als auch Third-Level-Domains (mit Subdomain dynu.com). Die Top-Level-Domains funktionieren unabhängig davon, auf welches Land die Domain verweist. Kostenlose Konten können bis zu vier Subdomains definieren. Wer mehr benötigt wird jährlich mit 9,99 US-Dollar zur Kasse gebeten. Für die Einrichtung stellt der Anbieter eigens eine Client-Lösung zur Verfügung





Auch Cloudflare bietet im Rahmen seines kostenlosen Tarifs einen DDNS-Dienst. Um diesen allerdings nutzen zu können, ist eine eigene Domain erforderlich. Kostenlose Domains gibt es unter anderem bei Freenom.com





Duck DNS wird auf Amazons AWS-Infrastruktur gehostet. Angemeldete Nutzer können bis zu vier kostenlose Subdomains über duckdns.org nutzen. Die sehr minimalistische Webseite hält die notwendigen Konfigurationsanweisen bereit





Bei den Domainoptionen von FreeDNS erhalten Nutzer fünf kostenlose Subdomains. Ausserdem kann eine unbegrenzte Anzahl eigener Domains verwendet werden, sowie zusätzlich bis zu 20 Subdomains für jede einzelne





DNSExit bietet ebenfalls für Domainbesitzer einen kostenlosen DDNS-Service an. Wer keine eigene Domain einrichten möchte, kann auf die ebenfalls kostenlosen Subdomains des Anbieters zurückgreifen (publicvm.com und linkpc.net)



Nutzern von AVM-Routern steht über MyFritz! ebenfalls eine DDNS-Funktion zur Verfügung. Nach der Anmeldung der Fritzbox mit dem dazugehörogen Nutzerkonto können sämtliche Geräte im Heimnetz von aussen angesteuert werden. Der Dienst ist auch als mobile App für iOS und Android verfügbar





DynDNS Service ist ein deutschsprachiger Dienst, der bis zu drei kostenlose Subdomains unterstützt. Es steht der Domainname «.dyndnss.net» zur Verfügung. Weitere Informationen zur Routerkonfiguration gibt es hier





GoIP ermöglicht das Anlegen von bis zu 15 Subdomains pro Nutzer. Dafür steht Ihnen bei diesem deutschsprachigen Dienst die Domain «.goip.de» zur Verfügung. Eine Konfigurationsanleitung für Router finden Sie hier





My Online Portal erlaubt Ihnen das Einrichten einer Subdomain. Dafür stehen fünf Domainnamen zur Auswahl. Das kostenlose Konto muss bei diesem deutschsprachigen Dienst einmal im Monat auf der Webseite verlängert werden. Wie Sie Ihren Router für diesen Dienst konfigurieren, lesen Sie hier





NoIP bietet Ihnen kostenlos drei Subdomains unter dem Domainnamen «.no-ip.biz» an. Damit das Konto nicht deaktiviert wird, muss man die IP-Adresse mindestens alle 30 Tage aktualisieren. Details zur Routerkonfigration für NoIP finden Sie hier



Dynamic DNS Service , der DDNS-Dienst von Securepoint, bietet kostenfrei fünf Subdomains an. Dafür stehen acht Domainnamen zur Auswahl. Eine Anleitung zur Konfiguration Ihres Routers finden Sie hier





TwoDNS ermöglicht das Anlegen von bis zu fünf kostenlosen Subdomains. Dafür stehen 13 Domainnamen zur Auswahl. Konten laufen bei diesem deutschsprachigen Dienst nicht ab, egal wann die IP-Adresse zuletzt geändert wurde. Eine Anleitung zur Routerkonfiguration finden Sie hier





ClickIP ist ein kostenloser, werbefinanzierter DynDNS-Dienst mit Firmensitz in Deutschland. Der Dienst ermöglicht das Anlegen von Subdomains und bietet vorbildliche Tutorials zur Einrichtung von DynDNS auf einer Fritzbox, zum Online-Zugriff auf USB-Festplatten sowie zur Nutzung eines NAS als Web- oder FTP-Server. Für 2,49 Euro pro Jahr lässt sich der Dienst auch werbefrei nutzen





DNSHome.de ist ein kostenloser und werbefreier DynDNS-Dienst ohne Gewährleistung und Garantie. Eine Account-Löschung ist bei diesem Privatprojekt aus Berlin jederzeit per Email möglich. Der Benutzer erhält eine Subdomain unter dnshome.de und einen vollständigen A-Record im Nameserver. Tipps zur Einbindung im Router finden sich hier

In der Praxis übergibt der Router oder Webserver dem DynDNS-Server nach dem Verbindungsaufbau ins Internet die aktuelle IP-Adresse. Sobald der DynDNS-Sever die IP-Adresse des Routers kennt, ist dieser über eine fest eingerichtete Subdomain des DynDNS-Dienstes erreichbar. Wenn anschliessend der Zugriff von aussen über den zur Verfügung gestellten Domainnamen erfolgt, leitet der Dienst die Anfrage an die jeweils aktuelle IP-Adresse weiter.

Wer im eigenen Netzwerk mehrere Geräte mit konfigurierbarem DynDNS-Client besitzt, wie etwa Router, Webserver und NAS, kann auch mehrere DynDNS-Dienste anlegen. Falls es einmal zu Ausfällen bei einem Anbieter kommen sollte, ist der Zugriff ins Heimnetz dennoch gesichert.

Sonderfall Fritzbox

Nutzer einer Fritzbox können sich die Einrichtung eines DynDNS-Dienstes in der Regel sparen. AVM bietet mit MyFritz! selbst einen kostenlosen Dienst zum Fernzugriff auf das Heimnetz an. Die passenden Apps für den mobilen Zugriff via Smartphone und Tablet sind ebenfalls erhältlich. Für die Nutzung ist lediglich ein MyFritz!-Account sowie eine dazugehörige Fritzbox erforderlich.