Microsoft Surface Laptop 2 und Surface Studio 2 in der Schweiz erhältlich

Ab dem 7. Februar sind das Surface Laptop 2 und das Surface Studio 2 von Microsoft auf dem Schweizer Markt verfügbar, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Ergänzung zu den bekannten Surface-Farben erhalten Kunden Surface Laptop 2 zudem neu auch in Mattschwarz. Im Oktober hatte Microsoft in New York ausserdem das Convertible Surface Pro 6 vorgestellt. Dieses Modell wird in der Mitteilung jedoch nicht erwähnt.

Surface Laptop 2

Das Vorgängermodell Surface Laptop gefiel in unserem Test. Sein Nachfolger entspricht mehrheitlich dem Vorgänger, aber das Surface Laptop 2 setzt auf den Intel-8th-Gen-Quadcore-Prozessor (Vorgänger: Intel i7 oder i5 der 7. Generation). Die Akkulaufzeit gibt Microsoft wie bisher mit 14,5 Stunden an.

Modelle und Preise für Schweizer Privatkunden:

8 GB RAM Arbeitsspeicher, 128 GB Speicher, Intel Core i5-8250U Quad-Core-Prozessor, Windows 10 Home, Preis: Fr. 1179.–

8 GB RAM Arbeitsspeicher, 256 GB Speicher, Intel Core i5-8250U Quad-Core-Prozessor, Windows 10 Home, Preis: Fr. 1499.–

8 GB RAM Arbeitsspeicher, 256 GB Speicher, Intel Core i7-8650 Quad-Core-Prozessor, Windows 10 Home, Preis: Fr. 1849.–

16 GB RAM Arbeitsspeicher, 512 GB Speicher, Intel Core i7-8650 Quad-Core-Prozessor, Windows 10 Home, Preis: Fr. 2499.–

16 GB RAM Arbeitsspeicher, 1 TB Speicher, Intel Core i7-8650 Quad-Core-Prozessor, Windows 10 Home, Preis: Fr. 2999.–

Surface Studio 2

Surface Studio 2 ist der Nachfolger von Microsofts Device, dass für eine kreative Nutzung am Schreibtisch ausgelegt ist. Microsoft spricht von 50 Prozent mehr Grafikleistung. Das Gerät kommt mit einem 28-Zoll-Display, einem USB-C-Anschluss, bietet gemäss Hersteller flüssige Gaming-Performance unter Xbox Wireless. Im Lieferumfang enthalten ist der neuste Surface Pen.

Modelle und Preise für Schweizer Privatkunden:

6 GB RAM, 1 TB SSD, Intel Core 7. Generation i7-7820HQ, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB, Windows 10 Pro, Preis: Fr. 4299.–

32 GB RAM, 1 TB SSD, Intel Core 7. Generation i7-7820HQ, NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB, Windows 10 Pro, Preis: Fr. 5199.–

32 GB RAM, 2 TB SSD, Intel Core 7. Generation i7-7820HQ, NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB, Windows 10 Pro, Preis: Fr. 5699.–