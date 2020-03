Motorola bringt das Moto e6s in der Einsteigerklasse

Nach den kürzlich präsentierten neuen Modellen der G-Serie für die Mittelklasse legt Motorola nun bei seinen E-Modellen für Einsteiger das dritte Modell nach dem e6 Plus und dem e6 Play auf: Das Moto e6s soll im zweiten Quartal für 99,99 Euro in Blau und Rot in die deutschen Shops kommen. Es ist anzunehmen, dass auch ein baldiger Schweiz-Start ansteht. Preise sind aber noch keine bekannt.

Für diesen Preis gibt es ein 6,1-Zoll-IPS-Display mit 1520 × 720 Bildpunkten, 2 GB RAM, einen Akku mit 3000 mAh und einen MediaTek Helio P22 Achtkernprozessor. Der Datenspeicher von 32 GB kann per MicroSD-Slot um 256 GB erweitert werden. Auf der Rückseite gibt es auch einen Fingerabdrucksensor.

Die rückwärtige Kamera hat eine Linse mit 13 Megapixel sowie eine Linse mit 2 Megapixel für den Bokeh-Effekt. Die Frontkamera, die in einer tropfenförmigen Notch sitzt, hat 5 Megapixel.