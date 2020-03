Motorola zeigt das Moto G8 in der 200-Euro-Klasse

Motorola legt nach: Die Lenovo-Tochter hatte in der Mittelklasse-Serie G8 bereits vor einigen Wochen die Power- und Plus-Versionen präsentiert, jetzt folgt mit dem abgespeckten G8 der Einstieg in die Baureihe. Es ist ab dem zweiten Quartal in Blau zunächst ab 269 Franken erhältlich.

Für diesen Preis gibt es eine rückwärtige Dreifachkamera mit einer 16-Megapixel-Hauptlinse und Laser-Autofokus, einen 118-Grad-Weitwinkel und ein Makro-Objektiv für Aufnahmen aus bis zu zwei Zentimeter Distanz. Die 8-Megapixel-Frontcam sitzt in einem kleinen Loch im 6,4-Zoll-Display.

Der Akku mit 4000 mAh soll bis zu 40 Stunden Laufzeit bieten. Weitere Features sind ein Snapdragon 665 Achtkernprozessor, ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, 4 GB RAM und 64 GB Datenspeicher, der per MicroSD-Slot um 512 GB erweitert werden kann.