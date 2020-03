Nokia präsentiert 5G-Topphone, Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphone

Nokia, respektive der Nokia-Markeninhaber HMD Global, hat gestern zum virtuellen Launch-Event gerufen - nachdem der physische Event logischerweise abgesagt wurde. Und die Finnen hatten allelei zu präsentieren. Eins ist jetzt schon klar: Mit Nokia wird man weiterhin rechnen müssen.

Die Einsteigerklasse

Fangen wir unten an. Und zwar bei einem speziellen Schmankerl, dass sich die Finnen nicht nehmen lassen. Nämlich die Wiederaufbereitung ihrer alten Featurephone-Klassiker. Bereits in der Vergangenheit haben sie das legendäre Nokia 3310 auf den heutigen Stand gebracht, dem folgte das 8110, das sogenannte Bananen-Phone, welches durch Matrix berühmt wurde. Dieses Jahr folgt das Nokia 5310. Das Gerät wird primär als Audio-Player angepriesen, nämlich als Nokia 5310 Xpress Music. 16 Megabyte Speicher ist dafür zwar ordentlich wenig, aber mittels microSD Card kann der Speicher bis zu 32 GB erweitert werden. Wer keine MP3 mag, kann auch einfach Radio hören, eine FM-Funktion wurde auch reingepackt. Das 2,4 Zoll grosse QVGA Display wird durch ein physisches Tastenfeld ergänzt. Zudem unterstützt das Gerät Dual-SIM, Bluetooth 3.0, hat einen Klinken- und einen Micro-USB-Port. Der 1200 mAh Akku verschafft zudem Standby-Zeiten von bis zu 30 Tagen. Aber Vorsicht: Anders als zB beim 3310 unterstützt das Gerät kein 3G oder sogar LTE. Nur das althergebrachte GSM-Netz. Dafür schlägt es auch nur mit 49 Euro zu Buche. Der Schweizer Preis ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber auch um die 50 Franken bewegen. Der Verkaufsstart in Europa ist ebenfalls noch unbestimmt - allerdings nur beim 5310.

Wers ein bisschen moderner mag, findet in der unteren Preisklasse bei Nokia das Smartphone Nokia 1.3, welches ab dem 6. April für 99 Franken zu haben sein wird und zwar in den Farben Charcoal, Cyan Green und Sand. Wem das nun zu mystisch ist: Fast Schwarz, Blaugrün und Pastelle-Beige. Betrieben wird es vom ressourcenschonenden Android Go (Android 10). Updates und Patches sind für die nächsten 2 Jahre garantiert - wie bei allen neuen Nokia-Phones.

Weitere technische Daten zum Nokia 1.3:

Display: 5,71 Zoll, HD+, Selfie-Drop-Notch, 1520 x 720 Pixel

Betriebssyten: Android 10 (Go Edition)

SoC Qualcomm Snapdragon 215

1 GB RAMSpeicher: 16 GB (erweiterbar)

Hauptkamera 8 Megapixel

Frontkamera 5 Megapixel

Akku: 3000 mAh (entfernbar)

Schnittstellen Micro-USB (USB 2.0), Dual-SIM, microSD, 4G LTE, GPS, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, 3,5-mm-Audio

Masse / Gewicht 147,3 x 71,2 x 9,35 mm / 155 g

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Die Mittelklasse und das Topgerät