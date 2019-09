Samsung Galaxy Fold ab sofort erhältlich

Nach dem Fehlstart im April wagt Samsung nun den zweiten Versuch. In Deutschland ist das Galaxy Fold 5G ab sofort im Handel erhältlich.

Im April waren kurz vor dem geplanten Marktstart zum Teil massive Probleme bei Testgeräten aufgetreten. PCtipp hatte sich das Falt-Handy vor dem ersten Schweizer Marktstart (im Mai) in einem ersten Hands-on genauer angeschaut.

Bei den aktuellen Geräten wurde laut Samsung die obere Schutzschicht des Displays vergrössert, damit sie deutlich als integraler Bestandteil erkennbar ist. Zudem verfüge das Gerät für den Schutz vor äusseren Partikeln nun über zusätzliche Verstärkungen. Dennoch scheint man das Falt-Handy eher wie ein rohes Ei behandeln zu müssen. Die Südkoreaner haben ein Erklärvideo publiziert, wie man mit dem Gerät umgehen soll.

Wann kommt das Galaxy Fold in die Schweiz?

In der Schweiz sollte das Gerät ursprünglich am 3. Mai für rund 2000 Franken in den Handel kommen. Derzeit ist von Samsung nur zu erfahren, dass das Galaxy Fold 5G «noch in diesem Jahr» in den Schweizer Handel kommt, wie es auf Anfrage heisst.

Über die Webseite der Südkoreaner kann man sich registrieren. Vorbesteller werden zuerst beliefert.