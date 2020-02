Wann kommt die PS5?

Wie Sony kürzlich auf Twitter verlauten liessen, sind jetzt die Playstation-5-Websites online. Diese sind zwar noch etwas leer, Informationen zu Specs oder Bild- und Videomaterial finden sich kaum. Aber immerhin: Auf der englischsprachigen Site gibts die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden, so man auf dem neusten Stand der Dinge bleiben möchte. Insgesamt ist dies zwar noch nicht so aufregend. Dass Sony den Launch dieser Website mit soviel Zauber auf allen möglichen Kanälen vermeldet, lässt vermuten, dass es bald soweit ist.

Der Launch der Konsole ist ja ohnehin fix für einen Vorweihnachtlichen Termin geplant. Also bestimmt vor dem grossen Black Friday, der Ende November über die Bühne geht. Nun gibt aber ein weiterer Hinweis Anlass zu Gerüchten: Wie ein angeblicher Termin-Leak auf 4chan und Reddit verkündet, soll die Vorstellung bereits am 29. Februar stattfinden. Die entsprechenden Einträge in den Foren sind bereits wieder gelöscht. Allerdings: die Sony Hall in New York City ist tatsächlich für einen privaten Event gemietet, wie ein Blick auf den Terminplan der Location bestätigt. Ab Oktober soll die Konsole dann in den Läden zu haben sein.

Zudem will der betreffende Reddit-User erfahren haben, welche Games für die kommende NextGen-Konsole bereits bestätigt sein sollen. Es sind dies:

8 Days

Afrika 2

Agent Ape Escape 4

Beyond: 3 Souls

Bloodborne 2

Buzz 2

Concrete Genie 2

Croc 3

Dark Souls 4

Days Gone 2

Death Stranding 2

Deracine 2

Detroit 2

Dogs Life 2

Doki Doki Universe 2

Dreams 2

Driveclub 2

Echochrome 2

Everyboy's golf 7

Eyetoy 2

Folklore 2

Forza Horizon 2

Ghost of Tsushima 2

God of War 5

Godfall

Gran Turismo 8

Gravity Rush 3

Heavenly Sword 2

Heavy Rain 2

Infamous 4

Jak 4

Killzone 5

Knack 3

Last Guardian 2

Last of Us 3

LittleBigPlanet 4

Locoroco 3

Medievil 3

MIB: The Show 2

Motorstorm 4

Parappa the Rapper 3

Patapon 4

Persona 6

Playstation All Stars Battle Royal 2

Ratchet and Clank 15

Resistance 4

Shadow of the Colossus 2

Singstar 2

Sly Cooper 5

Socom 5

Speed Punks 2

Spider-Man 2

Starhawk 2

Super Rub a Dub 2

Syphon Filter 7

Tearaway Unfolded 2

The Getaway (Reboot)

The Order: 1887

Twisted Metal 8

Uncharted 5

Until Dawn 2

Wipeout 9

Fazit: Die Tatsache, dass die Leaks bereits wieder aus dem Netz verschwunden sind, heisst nichts Gutes bezüglich der Glaubwürdigkeit. Schlussendlich wird spätestens der 29. Februar zeigen, ob an den Gerüchten etwas dran war.