AV-Atlas: Das bietet die neue Bedrohungsanalyse in Echtzeit

Das unabhängige Testinstitut AV-Test hat den Start der Threat-Intelligence-Plattform AV-Atlas bekannt gegeben. AV-Atlas bietet sowohl für Private als auch für Unternehmen Echtzeitinformationen, vor welchen Malware-verseuchten Internetseiten, E-Mails und Software-Downloads man sich gerade besonders in Acht nehmen sollte.

Auf der Startseite https://portal.av-atlas.org sehen Sie im Dashboard eine Übersicht, was AV-Atlas analysiert: Mails in der letzten Woche und wie das in einem Vergleich zur Vorwoche aussieht, wie viele E-Mails einen Link enthielten, infizierte URLs etc. Ausserdem auf einen Blick die aktuelle Bedrohungslage. Es gibt momentan z.B. ein erhöhtes Mailaufkommen an Gesundheitsmails oder AV-Test hat kürzlich 23 erpresserische E-Mails mit dem Betreff Security Notice Someone Has Access To Your System gefunden. (Stand: 24. September 2019).

Auf der linken Seite navigieren Sie zu Aktuelle Bedrohungen. Hier sehen Sie die tagesaktuelle Bedrohungslage z.B. von Phishing- und Erpressung-E-Mails sowie Informationen zu neuen Betrugsmails (z.B. mit dem Betreff Good Morning).

Die Startseite des Portals ist personalisierbar. Nutzer können Diagramme, Karten oder Tabellen hinzufügen, verschieben oder sie entfernen. Hierzu klickt man auf den Stern-Button (Favoriten) der jeweiligen Komponente.

Über entsprechende Buttons unten an jeder Kachel sind Informationen rasch teilbar. Ausserdem findet sich dort ein Link, über den man weitere Informationen zur entsprechenden Sachlage erhält.

AV-Atlas: Übersicht des Portals So sieht das Portal AV-Atlas aus. Quelle und Bilder: AV-Test

Klicken Sie auf Aktuelle Bedrohungen , um mehr über die tagesaktuelle Bedrohungslage im Internet sowie über die Trends zu erfahren

Pro Kachel gibt es u.a. einen weiterführenden Link, in diesem Beispiel für Indizierte URLs , der zum Tool Blackhat URLs führt

Spam-Tool: Auf der linken Seite beim Tool finden Sie die Kategorien Übersicht, Statistiken , hier im Bild die Trends sowie Infos zu Mails & Anhänge

Flare-Whitelist-Tool: Flare Whitelist durchsucht über 100 Download-Portale nach neuer oder aktualisierter Software. Wenn eine solche Software installiert wird, werden diverse Änderungen am Computer vorgenommen

Flare-Whitelist-Tool: Unter Produkte erfährt man den Produktenamen, den Dateinamen, die Dateigrösse sowie die Anzahl der Dateien

In den Einstellungen ist es ausserdem möglich, Diagramm-Animationen und Legenden in Diagrammen auf dem Dashboard sowie ein Dark Theme (Nachtmodus) zu aktivieren. Die Webseite ist in Deutsch und Englisch verfügbar.

