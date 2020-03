Das sind die gefährlichsten App-Stores 2019

Das Android-Portal 9Game.com wurde 2019 als der App-Store mit den meisten verseuchten Apps identifiziert. Mit rund 61'700 bösartigen Apps führt er nicht nur die Liste der meisten schädlichen Apps an, sondern bot auch die höchste Konzentration an Schädlingen. Dies berichtet Swiss IT Magazine unter Berufung auf den aktuellen Mobile App Threat Landscape Report (Englisch) der Sicherheitsexperten von RiskIQ.

Auf Platz 2 folgt der offizielle Play Store von Google – mit einer deutlich geringeren Anzahl von 25'647 schädlichen Apps. Google hat die Sicherheitskontrollen für problematische Apps stetig verbessert; die Zahl der auf der schwarzen Liste stehenden Apps im Play Store ist 2019 nach Angaben von RiskIQ «um beeindruckende 76,4 Prozent» gesunken.

Auf den weiteren Rängen der gefährlichsten App-Stores folgen Zhushou, Feral apps VmallApps und wwwdownloadatoz.

Einige App-Stores sind gefährlicher als andere und haben eine höhere Konzentration von bösartigen Apps. Im Jahr 2019 waren dies: 9Game.com, Feral apps, Vmallapps, Xiaomi, Zhushou.

Laut der Untersuchung haben Nutzer 2019 weltweit über 200 Milliarden Apps heruntergeladen und mehr als 120 Milliarden Dollar in App-Stores ausgegeben.