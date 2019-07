E-Trottis: Das ist in der Schweiz erlaubt

In unseren Städten sind sie immer häufiger und zahlreicher zu sehen: E-Trottinetts. Die bunten E-Scooter von Verleihern wie Lime, Circ (ehemals Flash), Bird oder Tier prägen auch hierzulande langsam das urbane Bild. Doch was ist in der Schweiz erlaubt – und was nicht?

E-Scooter fahren: Das gilt in der Schweiz

Grundsätzlich gelten in der Schweiz für E-Trottinetts die gleichen Regeln wie für Velos. E-Trottis fallen unter die Kategorie Leicht-Motorfahrrad. Das bedeutet: Das Trottoir ist tabu – die Benutzung von Velowegen ist zwingend, so will es das Gesetz.

Die E-Scooter benötigen Licht, eine Glocke sowie Bremsen und Sie dürfen mit ihnen maximal mit einer Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern (km/h) fahren; mit (elektrischer) Tretunterstützung dürfen die Flitzer mit bis zu 25 Stundenkilometern unterwegs sein. Die Antriebsleistung der Motoren darf 500 Watt nicht übersteigen. Ein Helm ist nicht obligatorisch, aber empfohlen.

Lesen Sie auch das Merkblatt des Bundesamts für Strassen ASTRA [PDF] oder von der Stadt- und Kantonspolizei Zürich [PDF].

Update: Dafür gibt es Bussen

Beispiele:

Mehr als eine Person fährt mit dem E-Trottinett

Ein Kind unter 14 Jahren nutzt ein E-Trotti. Oder ein/e 14- bis 16-Jährige/r fährt damit ohne Führerausweis der Kategorie M (Töffliausweis) oder G (landwirtschaftliche Fahrzeuge). Ab 16 Jahren ist übrigens kein Führerausweis mehr nötig.

Sie fahren mit dem Gefährt z.B. auf dem Fussgängerweg.

Falls kein Veloweg vorhanden ist fahren Sie mitten auf der Strasse (jedenfalls nicht am rechten Strassenrand).

Wie häufig die Stadtpolizei Zürich 2018/2019 Bussen wegen E-Trottis verteilt hat, ist leider nicht verfügbar. Auf Anfrage sagt ein Sprecher dem PCtipp, dass dazu keine Statistik vorhanden ist, da E-Trottinetts nicht als separate Kategorie erfasst werden.

Auf der Seite der Stadtpolizei Zürich sind Merkblätter verfügbar. Sehen Sie sich das Video der Stadtpolizei Zürich an, wie man das E-Trotti richtig benutzt.

Nächste Seite: Diverse Verleiher am Start