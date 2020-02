Emotet vermehrt sich über Nachbar-WLAN

Die ursprünglich als Online-Banking-Trojaner lancierte Malware Emotet beweist erneut ihre Wandlungsfähigkeit. Denn nun sind Versionen aufgetaucht, die eine WLAN-Wurmkomponente enthalten. Über diese kann der Trojaner in benachbarte, ungesicherte oder schlecht geschützte drahtlose Netze eindringen und sich so weitere Opfer suchen, berichtet der US-amerikanische Cybersecurity-Lösungsanbieter und SOC-Betreiber (Security Operations Center) Binary Defense in einem Blog-Beitrag.

Rohe Gewalt

Die kürzlich entdeckte Emotet-Variante verwendet «wlanAPI.dll», um Wifi-Netze rund um einen bereits infizierten Rechner mit eingeschalteter WLAN-Komponente aufzuspüren. Dabei hat der Emotet-Abkömmling es einerseits auf offene Netze abgesehen. Andererseits versucht er auch mittels Durchpröbeln, sogenannte Brute-Force-Attacken, Passwort-gesicherte WLANs zu knacken.

Hat Emotet sich einmal erfolgreich verbunden, begibt der Trojaner sich auf die Suche nach weiterern Windows-Rechnern, um diese zu infizieren. Dort wird ein weiterer Brute-Force-Angriff gestartet, um das Adminstrator-Passwort der Machine in Erfahrung zu bringen. Hat er dieses geknackt, logt er sich ein und installiert dort einen neuen Dienst, der unter der Bezeichnung «Windows Defender System Service» läuft. Letzterer dient ihm als Versteck, um möglichst lange unerkannt in eine IT-Umgebung abzutauchen und so auf weitere Befehle seiner Urheber zu warten.

Da die neue Variante von Emotet offensichtlich mit Hilfe von Brute-Force-Verfahren die Passwörter von WLAN-Routern hackt, empfehlen die Analysten von Binary Defense, die Zugangsgeräte mit komplexen Passwörtern zu sichern.