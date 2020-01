Erpresser-E-Mail-Welle: Schlechte Nachrichten für dich

«Ich grüße dich! Ich habe schlechte Nachrichten für dich. 30.12.2008 – an diesem Tag habe ich mich in Ihr Betriebssystem gehackt und vollen Zugriff auf Ihr Konto erhalten xy[@]zzz.ch. (...)» So oder ähnlich beginnt eine E-Mail, die derzeit kursiert. Die Mail wird scheinbar vom eigenen Account verschickt.

Die Erpresser behaupten im Text, sie hätten den Router der E-Mail-Empfänger gehackt und dort bösartigen Code eingeschleust, meldet cybercrimepolice.ch, eine Webseite der Kantonspolizei Zürich.

Weiter heisst es in der Nachricht, die Kriminellen hätten Ihr gesamtes Adressbuch (Verlauf, Dateien, Telefonnummern und Adressen). Doch die Erpresser beziehen sich auf einen vermeintlichen Besuch von Erwachsenenwebseiten und behaupten, dass dabei von Ihnen ein Video gemacht worden sei. Die Cyberkriminellen hoffen, durch die Drohung Empfänger einzuschüchtern, damit diese dann Lösegeld auf ein Bitcoin-Konto einzahlen.

Laut Kapo Zürich wurde die betreffende Bitcoin-Adresse bereits der Bitcoin-Missbrauchsplattform www.bitcoinabuse.com gemeldet. Fallls Sie bereits bezahlt haben, rät die Polizei, bei der örtlichen Polizeistelle Strafanzeige zu erstatten.

PCtipp rät: Markieren Sie die E-Mail als Spam und löschen Sie sie. Zahlen Sie keinesfalls Geld ein. Die E-Mail wurde nicht von Ihrem Konto verschickt und Sie wurden sehr wahrscheinlich nicht gehackt. Sicherheitshalber können Sie das Passwort zum E-Mail-Konto ändern.