Facebook-Datenleck: über 300 Millionen Nutzerdaten betroffen

Erneut gibt es schlechte Nachrichten für Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer: Vom jüngst publik gewordenen Leck sind über 300 Millionen User betroffen. Dies berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf Comparitech.com (Englisch).

Betroffen sind wieder Facebook-IDs, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Profildetails und einige andere persönliche Angaben. Der Sicherheitsforscher Bob Diachenko, der mit Comparitech zusammenarbeitete, hat das Nutzerdatenleck entdeckt. Die erste Datenbank hatte er bereits im Dezember 2019 publik gemacht (PCtipp berichtete). Anfang März spürte er nun eine neue Datenbank auf. Der Datensatz auf diesem zweiten Server sei identisch mit jenem vom Dezember 2019, er enthalte allerdings weitere 42 Millionen Datensätze.

Nach der Entdeckung kontaktierte der Sicherheitsforscher den Provider. Noch am gleichen Tag wurde der Server von unbekannten Akteuren angegriffen und zerstört, so Comparitech.com.

Laut dem Bericht geht Diachenko davon aus, dass der Datensatz das Ergebnis einer illegalen Scraping-Operation oder eines Missbrauchs einer Schwachstelle der Facebook-API von Kriminellen in Vietnam ist.

Did you know that Vietnamese actors who scraped Facebook data (UID+phone) of (mostly) US-users had exposed their collections once again, this time with additional 42M+ records? Now we know their name and "service". Update here: https://t.co/eNMacda647 pic.twitter.com/vijv1tImcp

— Bob Diachenko (@MayhemDayOne) March 9, 2020