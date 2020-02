Facebook Messenger: Betrüger wollen eine PIN

Sie haben eine SMS mit einer PIN erhalten, mit der eine Onlinezahlung bestätigt werden soll? Betrüger schreiben Facebook-Messenger-Nutzer vermehrt anschliessend über einen gehackten Account an und fordern sie auf, die PIN bekannt zu geben, heisst es auf cybercrimepolice.ch , einer Webseite der Kantonspolizei Zürich (KaPo Zürich).

Demnach hacken die Cyberkriminellen einen Facebook-Account. Danach verwenden Sie die Handy-Nummer eines Kontakts dieses Accounts, um kostenpflichtig bei Onlineanbietern etwas zu bestellen.

Der Kontakt erhält die PIN per SMS, um die Zahlung des Onlinhändlers zu bestätigen. Danach schreiben die Kriminellen vom gehackten Facebook-Account aus via Facebook Messenger direkt den Kontakt an. Sie bitten ihn, die PIN bekannt zu geben.

Die KaPo Zürich rät, wenn Ihnen bereits ein Schaden entstanden ist, die Handy-Rechnung beim Provider zu bestreiten und allenfalls Strafanzeige zu erstatten.

PCtipp rät: Geben Sie niemals eine PIN weiter und löschen Sie die Nachricht.