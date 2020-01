Facebook Messenger: Nachricht mit gefälschtem Videolink

Derzeit kursieren wieder Nachrichten über den Facebook Messenger, in der ein Facebook-Freund fragt, ob man die Person in einem angeblichen Video sei. Doch wenn der Empfänger auf das vermeintliche YouTube-Video klickt, wird er auf eine Webseite weitergeleitet. Diese Webseite führt mit «grösster Wahrscheinlichkeit» im Hintergrund ein schädliches Skript aus, schreibt die Kantonspolizei Zürich auf cybercrimepolice.ch . Das genaue Verhalten der Schadsoftware werde zurzeit untersucht. Ob nebst Facebook Messenger noch weiter Social-Media-Apps betroffen sind, ist noch unklar, so die KaPo Zürich.

Ein Mitglied der Redaktion hat ebenfalls eine solche Nachricht von einem Facebook-Freund erhalten. Der Text war in Französisch verfasst.

Falls Sie bereits auf den Link geklickt haben, rät die Kantonspolizei Zürich, das Gerät von einem IT-Spezialisten auf Schadsoftware untersuchen zu lassen und es allenfalls frisch aufzusetzen. Wie Sie ein Smartphone richtig zurücksetzen, haben wir hier erklärt.

PCtipp rät: Löschen Sie eine solche Nachricht und klicken Sie nie auf einen darin enthaltenen Link. Informieren Sie Ihren Facebook-Freund/Ihre Facebook-Freundin über einen anderen Kanal, dass sein/ihr Facebook-Konto möglicherweise gehackt worden ist.