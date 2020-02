Google Pay: PayPal-Lücke doch noch nicht geschlossen?

Nutzer von Google Pay, welche die Bezahl-App mit ihrem PayPal-Konto verknüpft haben, berichteten von dubiosen, unautorisierten Abbuchungen. Der Bezahldienst PayPal hatte versichert, dass das Problem behoben sei (PCtipp berichtete).

Doch das scheint nicht der Fall zu sein, wie «Heise Online» vermeldet. Der Entdecker der Sicherheitslücke, der Sicherheitsforscher Markus Fenske aus Hannover, hat weitere Details veröffentlicht. Demnach ist die Sicherheitslücke sogar schlimmer, als er ursprünglich angenommen hat.

Hey @PayPal, the 90s called. They want their security back.



1. Generate random 7 digits

2. Your new credit card: 5356 8001 XXXX XXXY, where X is from 1, Y is check digit.

3. Expiry date, CVC, Card Holder are not verified. 1 in ~100 cards are assigned to random PP accnt.

— iblue (@iblueconnection) February 26, 2020