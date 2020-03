Scar überholt Emotet

Monatelang war der Trojaner Emotet in der Schweiz die am meisten verbreitete und gefürchtete Malware. Im Februar 2020 konnte Scar zusammen mit Trickbot diese Dominanz brechen. Dies zeigt die aktuelle «Most Wanted»-Liste von Check Point Software Technologies. Mit dieser «Top 10» ermittelt der Cybersecurity-Spezialist jeden Monat die Malware-Typen, die Check Point auf Unternehmensrechnern der Schweiz sowie weltweit am häufigsten gefunden und ausgefiltert hat.

Bei Scar handelt es sich ebenfalls um einen Trojaner. Wie Emotet kann er von Hackern vielfältig verwendet werden. So stiehlt er in erster Linie Login-Informationen von verschiedenen Webseiten und lädt danach Malware herunter. So wird ein Textfile von einem entfernten Server geladen. Damit wird die Hosts-Datei des Rechners verändert und die DNS-Auflösung (Domain Name System) von Webadressen manipuliert.

Scar ist auch nicht erstmals in der Schweiz besonders virulent. Schon im Mai und Juni 2019 führte der Trojaner die helvetische «Most Wanted»-Liste an. Wie damals ist die grosse Verbreitung von Scar auch aktuell hauptsächlich ein Schweizer Phänomen. Während die Malware hierzulande eine Verbreitungsrate von 5,8 Prozent erreicht, ist Scar global gesehen mit 0,8 Prozent «Impact» relativ unbedeutend.