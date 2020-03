So arbeitet man sicher im Home Office

In der Hoffnung, die weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, schicken immer mehr Firmen ihre Mitarbeiter ins Home Office. So hat Microsoft zumindest am Hauptsitz in Seattle seine Mitarbeiter dazu aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten. Auch in der Schweiz haben erste Firmen zumindest gewissen Mitarbeitern, die etwa in «verseuchten» Gebieten wie China und Norditalien unterwegs waren, zur heimischen Selbstquarantäne geraten.

Bei der nun grassierenden Heimarbeit könnte aber die IT-Sicherheit auf der Strecke bleiben. «Sobald Geräte ausserhalb der Netzwerkinfrastruktur eines Unternehmens installiert und mit neuen Netzwerken und WLAN verbunden werden, erweitert sich die potenzielle Angriffsfläche für Cyberkriminelle», warnt etwa der Cybersecurity-Spezialist Kaspersky.

Folgende Massnahmen, um die mit der Arbeit im Home Office verbundenen Cyberrisiken zu verringern, empfiehlt daher Kaspersky:

Nutzung eines VPN-Dienstes, damit die Mitarbeiter eine sichere Verbindung zum Unternehmensnetzwerk herstellen können.

Alle Unternehmensgeräte, inklusive Mobiltelefone und Laptops, sollten mit geeigneter Sicherheits-Software geschützt werden. Diese sollte unter anderem Funktionen zum Löschen von Daten von Geräten, die als verloren oder gestohlen gemeldet werden, zur Trennung von persönlichen Daten und Arbeitsdaten sowie zur Einschränkung der Installation von Apps umfassen.

Installation der neusten Updates für Betriebssysteme und Apps.

Beschränken der Zugriffsrechte von Personen, die eine Verbindung zum Unternehmensnetzwerk herstellen.

Mitarbeiter schulen, damit sie sich der Gefahren bewusst sind, die mit unaufgefordert gesendeten Nachrichten zusammenhängen können.



