Google setzt Feature-Updates für Chrome vorerst aus

Die Corona-Krise hält die Welt weiter fest im Griff. Google jedenfalls plant, vorerst keine Feature-Updates für seinen Chrome-Browser zu verteilen. Ein Funktionsupdate kann unter Umständen zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten führen. Da sich jedoch unzählige Arbeitnehmer im Homeoffice befinden, will der Suchmaschinenprimus wohl dafür sorgen, den Browser so stabil wie nur möglich zu halten.

Statt der für den 17. März geplanten Aktualisierung auf Version 81, verteilt Google nun Chrome 80.0.3987.149 mit einigen Security-Fixes. Das Update steht für Windows, Mac und Linux bereit und soll die Nutzer in den kommenden Tagen oder Wochen erreichen.

Release Note liefert weitere Informationen

In der zugehörigen Release Note (Versionsinformationen, engl.) listet der Anbieter die betreffenden Sicherheits-Patches auf. Insgesamt handelt es sich um 13 gestopfte Lecks. Neun davon stuft Google als «hoch» ein. Bei sechs der Lücken handelt es sich um sogenannte Use-after-free-Lücken – also eine Klasse von Speicherbeschädigungs-Fehlern, die sich in der Welt der Browser-Exploitation als sehr erfolgreich erwiesen haben. Im Wesentlichen geht es um Schwachstellen in bestimmten Teilen des Speichers, die zuvor freigegeben wurden. Nutzt ein Hacker diese Schwachstelle aus, kann das zu System-Problemen oder -Abstürzen führen.

Zu den anderen Lecks macht Google keine weiteren Angaben. Ausserdem schweigt sich der Suchmaschinenprimus zum Grund der Update-Pause aus. Dieser liegt allerdings, wie eingangs erwähnt auf der Hand.

Eine weitere Zusatzinformation in der Release Note besagt allerdings, dass auch Chrome OS vorerst keine Feature-Updates mehr bekommt. Die Aktualisierung von Chrome for Android auf Version 80 wurde hingegen wie geplant bereits ausgerollt und solle die Nutzer in den kommenden Tagen erreichen.

Das Sicherheits-Update sollten die Nutzer wie üblich automatisch erhalten.